Юные вокалисты из Воскресенска завоевали награды на Всероссийском конкурсе

Участники детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» завоевали два Гран-при и шесть лауреатских наград на конкурсе-фестивале «Новая волна талантов России», который прошел 11 октября в Раменском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники детской вокальной студии «ДоМиСолькИ» центра культуры и досуга «Москворецкий» из Воскресенска выступили на Всероссийском конкурсе-фестивале традиционных культур в исполнительских видах искусств «Новая волна талантов России». Коллективом руководит Юлия Махова.

Конкурс прошел 11 октября во Дворце культуры имени Воровского в Раменском. Творческое состязание посвятили Году единства народов России.

Ансамбль студии получил Гран-при в смешанной категории, а Анастасия Рыбакова — Гран-при за сольное выступление.

Лауреатами I степени стали Маргарита Кушшаева, Анастасия Волнова, Арина Юракова и Вероника Янченко. Полина Тимофеева получила звание лауреата II степени, Дарья Власова — III степени.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.