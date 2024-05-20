Юные вокалисты из Подмосковья примут участие в фестивале «Белый пароход»

Пятеро талантливых вокалистов из Московской области прошли конкурсный отбор и стали участниками XIX Детского музыкального фестиваля «Белый Пароход-2024». Это Татьяна Алексеева (г. Ногинск), Максим Кирочкин (г. Солнечногорск), Дмитрий Ладюк (г. Лобня), Полина Соловьева (г. Фрязино), Николь Троницкая (г. Коломна), сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Детский музыкальный фестиваль «Белый пароход» является важным культурным и социальным событием в жизни страны. Он направлен на поддержание традиционных нравственных ценностей и демонстрирует обществу, что для достижения успеха необходимы талант, способности и трудолюбие.

В проекте участвуют преимущественно дети со сложной судьбой, показывая, что путь к успеху открывают совсем не материальные возможности. Целями и задачами фестиваля являются содействие развитию творческих способностей детей и молодежи, выявление, проявление и поддержка музыкально одаренных детей; создание среды для социализации детей, которым требуется особая поддержка и условия для творческого общения; привлечение внимания общественности к творческой деятельности детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; содействие развитию культуры благотворительности в России. В рамках фестиваля проходят концерты и выставки.

В этом году мероприятие пройдет с 17 июня по 16 июля в парк-отеле «Яхонты-Таруса» в Калужской области. В фестивале примут участие 146 детей из 43 субъектов РФ, из Донбасса и Новороссии, из Республики Абхазия и Республики Беларусь. В течении трех недель ребят будут обучать вокально-хоровому мастерству, хореографии, актерскому мастерству. Сводный хор и солисты фестиваля «Белый Пароход» в сопровождении профессиональных музыкантов выступят с концертами 9 июля в Казани и 12 июля в Москве. Завершится XIХ-й Детский музыкальный фестиваль «Белый Пароход» концертом, который состоится 14 июля в Концертном зале Мариинского театра Санкт-Петербурга.

Проект был основан в 2005 году председателем правления Хабаровского краевого благотворительного фонда «АРИДИ» Ириной Анатольевной Юрьевской и оперным певцом Николаем Диденко.

После участия в проекте многие дети принимают решение профессионально заниматься музыкой. При поддержке руководителей и волонтеров «Белого Парохода» более 40 детей поступили в ведущие музыкальные учебные заведения в России и за рубежом. Большинство юных участников проекта продолжают учебу в музыкальных школах и студиях. Выпускники фестиваля участвовали в российском отборочном туре детского «Евровидения», в телепроектах «Голос-Дети» и «Ты супер». Дети на проекте находят новых друзей и продолжают общение по завершении фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.