Юные театралы из Ленинского округа вышли в 1/8 финала

Пятый сезон проекта «Театральный поединок» прошел во Дворце культуры «Видное», по итогам которого коллектив театра-студии «Атмосфера» из Ленинского городского округа прошел в 1/8 финала, где осталось восемь команд. Конкурсная программа проходила в формате всероссийской театральной игры «Импровизационный БАТЛ», сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«С июня по сентябрь мы играли в „театральный поединок“ не только со всей нашей командой из старшей и средней группы, но и с педагогами проекта. Очень гордимся, что наши юные актеры достигают таких высот. Каждый из них вложил душу в выступление, и теперь ребята готовы покорять новые вершины», — приводятся в сообщении слова художественного руководителя театральной студии «Атмосфера» Александры Диордицы.

Первый сезон начался зимой 2024 года, в который входило 32 команды из Подмосковья. Весной в первом отборочном туре, который также проходил во Дворце культуры «Видное», осталось 16 команд, включая коллектив из Ленинского городского округа. Выбывшие команды остались как участники только образовательной части проекта. В ноябре 2024 года коллектив театра-студии «Атмосфера» будет бороться за четвертьфинал.

«Областные мероприятия это всегда что-то важное для нас, а в этот раз еще и театральное. Такие выступления это всегда что-то яркое, неповторимое, очень творческое и креативное», — добавила директор Дворца культуры «Видное» Ирина Родителева.

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