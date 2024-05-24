Юные таланты из Королева стали победителями конкурса исполнителей народной песни

Артисты королевского фольклорного ансамбля «Травонька» центра дополнительного образования «Орбита» стали победителями VII Московского городского конкурса исполнителей народной песни и авторских произведений для народного голоса «Веселая карусель», говорится на сайте администрации городского округа.

В конкурсе приняли участие свыше 500 человек.

«Пять учениц центра завоевали признание жюри и зрителей своим исполнением русских народных песен и игрой на народных инструментах. Одна из юных артисток представила наукоград на гала-концерте лауреатов конкурса, который прошел в Театральном зале Московского дворца пионеров», — следует из сообщения.

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