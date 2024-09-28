Юные серпуховичи стали лучшими на региональном творческом конкурсе

В номинации «Помогая людям» лучшей признана работа команды, в состав которой вошли воспитанники проекта «Школьное телевидение» и дети сотрудников аварийно-спасательной службы «Юпитер». Это ролик, в котором ребята показали, в каких случаях нужно обращаться за помощью в 112 и насколько оперативно реагируют спасатели в трудных ситуациях. Режиссер ролика — главный редактор ОТВ-Серпухов, руководитель проекта «Школьное телевидение» Олеся Акинфеева.

Конкурс в Подмосковье проводится в шестой раз при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Его цель — популяризация работы системы 112. Участники из Серпухова становятся абсолютными победителями на протяжении нескольких лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.