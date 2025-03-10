Юные павловопосадцы создали первый мультик к международному женскому дню

Творческая работа приурочена к международному женскому дню — 8 марта. Юные художники собственноручно нарисовали яркие кадры своего первого мультфильма, который рассказывает о тех душевных и теплых открытках, сделанных вручную, которые принято дарить всем мамам и бабушкам в этот чудесный весенний праздник — 8 марта. Картина так и называется: «Что рисую маме».

«К Международному дню детского кинематографа, который ежегодно отмечается в первое воскресение марта, мы с ребятами попробовали себя в роли режиссеров. 45 минут веселого и кропотливого труда и у нас вышел первый мультфильм. Поздравляем мам с наступающим праздником!» — отметила преподаватель студии Анастасия Куприянова.

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