Юные музыканты из Ступина выступили вместе с оркестром «Мелодии России»

На сцену вместе с оркестром русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии (руководитель Алексей Сысоев) вышли ученики музыкальных школ и школ искусств из Ступино, Каширы, Коломны, Озер, Подольска, Балашихи и Чехова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Каждый год ступинские профессиональные музыканты предоставляют юным артистам возможность выступить на сцене Дворца культуры вместе с ними. Это стало возможно благодаря музыкальному проекту «Ступени к мастерству». Идея проекта принадлежит основателю и первому руководителю оркестра Алексею Галявину.

Концертная программа включала известные классические произведения и современные интерпретации народных мелодий. Особое место среди которых занимает звучание баяна — инструмента, по праву считающегося душой русского народа.

Юный баянист Ступинской Детской музыкальной школы Никита Носаченко занимается музыкой 6 лет.

«В детстве мне нравились фильмы, где играли на гармони. Когда пришел в музыкальную школу, гармони не оказалось — я выбрал баян. И, знаете, мне повезло, потому что на баяне можно играть в любой тональности», — рассказал Носаченко.

По словам директора Ступинской ДМШ Ивана Калачева, проект действительно позволяет подняться на ступень выше, предоставив детям ценный сценический опыт и вдохновив для дальнейшего совершенствования.

«Для ребят это огромный шаг вперед, возможность определиться с будущей профессией и наметить творческий путь. Выступление на большой сцене перед зрителями вместе с профессиональным оркестром помогает им раскрепоститься и повысить исполнительский уровень», — сказал Калачев.

Проект «Ступени к мастерству» продолжит оставаться площадкой для взаимодействия профессиональных музыкантов и начинающих исполнителей, способствуя их творческому росту и обмену опытом.

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