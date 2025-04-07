Юные музыканты из Долгопрудного стали лауреатами Международного конкурса

Учащиеся ДШИ стали лауреатами Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Ю. Н. Должикова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.

Этот конкурс — один из самых престижных в мире духового исполнительства. В состав жюри входят выдающиеся музыканты, преподаватели высших учебных заведений и деятели культуры и искусства. Конкурс привлекает участников из разных регионов России и зарубежных стран — как детей, так и взрослых.

Чтобы попасть в состав участников, необходимо пройти сложный отбор на межрегиональном уровне!

Юные музыканты и концертмейстеры отдела духовых и ударных инструментов достойно представили ДШИ на этом важном мероприятии.

По итогам конкурсных прослушиваний наши ученики показали высокие результаты:

Жигар Артем — лауреат II степени;

Гуляева Ангелина — лауреат II степени;

Тарасов Ярослав — лауреат III степени.

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