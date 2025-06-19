Юные музыканты будут учиться по сборнику лобненского педагога

В издательстве «Музыка» вышел новый сборник «Народные песни и танцы для баяна и аккордеона». Его составила преподаватель Лобненской детской школы искусств по классу аккордеона Галина Бойцова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

Галина Ивановна более полувека посвятила музыке, из них около 40 лет учит юных аккордеонистов. За многие годы работы ей удалось создать собственную методику преподавания игры на этом музыкальном инструменте.

Ранее Галина Бойцова подготовила к печати три выпуска сборника «Юный аккордеонист», шесть выпусков серии «В мире танца», «Полифоническая тетрадь аккордеониста», два выпуска хрестоматии для ансамбля, сборник песен в переложении для баяна и аккордеона «Великие песни Великой Победы». Это более тысячи страниц нотного текста.

Администрация и коллектив школы искусств поздравили Галину Ивановну с изданием нового сборника и пожелали творческих успехов и вдохновения.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают по двум адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Воспитанники ЛДШИ регулярно показывают высокие результаты на смотрах и конкурсах различного уровня.

В 2025–2026 учебном году Лобненская детская школа искусств принимает заявления и документы на обучение через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.