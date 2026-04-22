Юные гитаристы из Лобни победили на конкурсе в Королеве

Ученики Лобненской детской школы искусств 18–19 апреля стали лауреатами I Всероссийского конкурса исполнителей на гитаре «Время первых» в Королеве. Воспитанники завоевали первое и второе места в средней группе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В средней группе Б лауреатом I степени стал Владимир Климчук, лауреатом II степени — Полина Логинова. Оба музыканта занимаются под руководством преподавателя Галины Койновой.

Выступления участников оценивало профессиональное жюри. Его председателем стал лауреат международных конкурсов, профессор Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки Владимир Митяков.

Администрация Лобненской детской школы искусств поблагодарила Галину Койнову за качественную подготовку учеников и высокий профессионализм.

Лобненская детская школа искусств работает с 1966 года. Занятия проходят по адресам: улица Ленина, 15А и улица Молодежная, 4. Воспитанники школы регулярно становятся победителями и призерами конкурсов различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.