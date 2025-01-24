Юная жительница Подмосковья заняла призовое место во Всероссийском конкурсе

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Воспитанница детской музыкальной школы № 2 Реутова стала лауреатом II степени в номинации «Блокфлейта» во Всероссийском конкурсе исполнительского искусства «Возможности нации». София Сидорина исполнила одну из своих любимых мелодий Антонио Спадавеккиа «Добрый жук», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для Софии это возможно первые шаги в будущей профессии музыканта и первое участие в столь значимом конкурсе! Надеемся, что эта победа станет стимулом для дальнейших успехов в музыкальном творчестве», — отметила преподавательница участницы Эллина Шинкаренко.

Родной Реутов на творческих состязаниях представляла также ученица 3 класса по специальности саксофон Валерия Герасимова. Воспитанница музыкальной школы наукограда исполнила «Старинную французскую песенку» Петра Чайковского и стала дипломантом конкурса в номинации «Деревянные духовые инструменты».

II Всероссийский конкурс исполнительского искусства «Возможности нации» проходил в последних числах декабря 2024 года в заочном формате.

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