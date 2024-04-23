Юная жительница Мытищ стала лауреатом I степени многожанрового фестиваля

Вероника Попкова выступала в номинации «Эстрадно-джазовый вокал». Девочка была удостоена диплома и специального приза от спонсора фестиваля, а ее наставник получила благодарственное письмо.

К фестивалю юная вокалистка готовилась под руководством педагога Лилии Морозовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.