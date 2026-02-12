Юная мультипликатор победила на Всероссийском конкурсе с видео о Можайском округе

Ученица школы «Гармония» Можайского округа Вероника Щекочихина заняла первое место на Всероссийском конкурсе видеороликов «Снято с языка» с работой о достопримечательностях родного муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вероника Щекочихина, ученица школы «Гармония» Можайского округа, увлекается созданием анимационных роликов с раннего детства. Она прошла обучение в художественной школе и мультстудии, а сейчас ведет собственный канал, где делится творческими работами.

Главной поддержкой для Вероники стала ее мама Виктория Владимировна, которая помогает дочери с монтажом, озвучкой и вдохновляет на новые проекты.

Недавно Вероника вернулась из Санкт-Петербурга, где участвовала во Всероссийском конкурсе видеороликов «Снято с языка». В конкурсе приняли участие школьники из 62 регионов России. Вероника заняла первое место среди учеников 6–8 классов, представив видео о достопримечательностях Можайского округа. В ролике она рассказала о ключевых и интересных местах муниципалитета, подчеркнув их значимость и уникальность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.