Юбилейный театральный фестиваль «Мелиховская весна» продолжается в Подмосковье

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» продолжаются мероприятия в рамках XXV международного театрального фестиваля «Мелиховская весна». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В честь открытия фестиваля состоялась пресс-конференция с участием министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, художественного руководителя Малого драматического театра — Театра Европы Льва Додина, директора музея-заповедника А. П. Чехова Анастасии Журавлевой, театрального критика, члена Экспертного совета фестиваля «Мелиховская весна» Ксении Стольной и директора и режиссера Молодежного художественного театра г. Улан-Удэ, члена Правления СТД Республики Бурятия Артема Баскакова.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал о работах по реконструкции музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

«Сегодня посетители попадают в музей с новой парковки через только что открывшуюся комфортную входную зону. Казалось бы, обыкновенные для музея вещи. Тем более для музея, связанного с именем гения мировой величины — Антона Павловича Чехова. Для того в 2023 году и была начата комплексная реконструкция в «Мелихове» — чтобы обрамить мемориальное место, знаковое для любого культурного человека, необходимой инфраструктурой современного музея. Параллельно здесь проходит реставрация сразу нескольких объектов, в том числе главного дома и флигеля, где была написана „Чайка“, но музей продолжает работу, ждет гостей и зрителей. Задача всех преобразований — дать музею задел сохранности на десятилетия. А значит, дать задел и фестивалю «Мелиховская весна», — сказал Кузнецов.

Худрука Малого драматического театра — Театра Европы Льва Абрамовича Додина, который привез на фестиваль спектакль «Чайка», сочинение для сцены Льва Додина по мотивам одноименной пьесы А. П. Чехова» вдохновила особенная атмосфера «Мелихова».

«Неоригинально будет сказать, что здесь удивительная аура, ты сразу начинаешь что-то чувствовать, словно состав крови меняется, ты глубже дышишь, лучше видишь, и именно здесь приходит понимание масштаба личности Антона Павловича Чехова. Удивительно, конечно, как ему удавалось создавать и поэзию жизни, и прозу жизни. Художник в нем совсем не отделялся от человека, и этому не перестаешь восхищаться. Я не был здесь с 1994 года, поэтому удивлен масштабом, энергетикой, с которой тут все делается. Спасибо большое, я взволнован», — сказала Додина.

А 26 мая на фестивале был день Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Вниманию гостей представили документальный фильм «А. П. Чехов. Писатель на все времена», созданный слушателями Академии под руководством Владимира Хотиненко. О творчестве Чехова и его наследии в киноленте рассуждают народный артист России Никита Михалков, народный артист России Владимир Хотиненко, заслуженный артист РФ, главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, генеральный директор музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева, заслуженный артист РФ, председатель жюри Международного конкурса чтецких работ им. А. П. Чехова Юрий Голышев, художественный руководитель театра «Чеховская студия» музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово», режиссер Рустем Фесак. Ведущая — актриса, режиссер, выпускница Академии Н. С. Михалкова Анжелика Кошевая. Фрагменты писем и произведений А. П. Чехова читает народный артист России Виктор Вержбицкий.

В вечерней программе зрителям показали премьеру спектакля «Метаморфозы. Святая простота» режиссеров-постановщиков Александра Ведменского, Софьи Куцерубовой, Тамары Разореновой. Художественный руководитель и главный режиссер спектакля — народный артист России Никита Михалков. Спектакль-конструктор представляет литературно-сценический коллаж из рассказов А. П. Чехова «Святая простота», «Княгиня», «Злоумышленник», «Учитель словесности», «Драма», «Спать хочется», «Верочка», «Хороший конец».

Также, кроме показа документального фильма и премьеры спектакля, Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова представляет в разные дни фестиваля несколько творческих встреч с известными актерами и режиссерами: Владимиром Хотиненко, Сергеем Урсуляком, Антоном Яковлевым, Антоном Шагиным, Игорем Гординым, Ольгой Хохловой.

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» проводится в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» с 2000 года. За это время на фестивальной сцене было сыграно свыше 350 спектаклей в постановке более 200 театров из 25 стран мира.

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