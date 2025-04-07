Юбилейный концерт ансамбля песни и танца «Русский стиль» прошел в Ступине

Во Дворце культуры города Ступино прогремел концерт «20 мгновений» ансамбля песни и танца «Русский стиль», посвященный юбилею коллектива. Художественный руководитель — Елена Кардаш, балетмейстеры — Елена Любимова, Ангелина Светкина и Андрей Политов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Ступинцы и гости города смогли насладиться звучными голосами, красочными костюмами и отточенной хореографией ансамбля. Артисты подарили зрителям яркие, трогающие за душу номера, получив в ответ восхищение и овации.

«Зажигательное представление. Песни берут за душу — знакомые, родные. На танцующих приятно посмотреть, девчушки-березки такие легкие, двигаются, как плывут. Всегда стараюсь попасть на концерт этого коллектива, если есть возможность», — поделилась зрительница Лариса.

С юбилеем творческий коллектив поздравили депутат регионального парламента Андрей Голубев и директор Культурно-творческого центра, депутат окружного Совета депутатов Ирина Ухабова. Почетные гости вручили подарки и награды участникам творческого коллектива.

Коллеги, друзья и бывшие участники ансамбля прислали артистам видео-поздравления.

«Русский стиль» любим ступинскими и подмосковными зрителями, коллективу рады и в муниципалитете, и в регионе.

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