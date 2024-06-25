Юбилей Анны Ахматовой отметили на даче в Комарове

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На даче Ахматовой в Комарове отпраздновали 135-летие со дня рождения поэтессы

В июне исполняется 135 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Ахматовой. Событие отметили на ее даче в Комарове, сообщает газета «Петербургский дневник».

В 1990-е годы дачи писателей в Комарове отошли в незаконное владение, как утверждается в статье, из-за юридической путаницы. В 2014 году по президентскому поручению имущество бывшего Литфонда СССР стали переводить в собственность государства.

Сегодня домами пользуются два литературных объединения — Ленинградское отделение Союза писателей России и Союз писателей Санкт-Петербурга. Также продолжается оформление документов на землю, отмечает издание.

Анна Ахматова получила дачу в Комарове в 1955 году. Сама поэтесса называла небольшой домик «будкой».

В наши дни на даче Ахматовой регулярно проводят экскурсии. Ежегодно в день рождения поэтессы организуют акцию памяти, когда гости могут послушать стихи Ахматовой и сохранившиеся аудиозаписи.