Якубовичу запретили пить и пробовать подарки от участников «Поля чудес»

сегодня в 09:39

Врачи обнаружили у Якубовича сахарный диабет и запретили употреблять алкоголь

Телеведущему Леониду Якубовичу доктора запретили употреблять алкогольные напитки и пробовать подарки людей, которые пришли на «Поле чудес». Ограничения ввели из-за состояния здоровья, сообщает SHOT .

80-летний Якубович рассказал врачам о слабости и том, что начал уставать за короткий срок. Доктора обнаружили у телеведущего, предположительно, сахарный диабет. Из-за него случились осложнения.

Телеведущего посадили на строгую диету. Ему больше нельзя будет есть соленые огурцы, пирожки и иные вредные подарки, которые приносят участники «Поля чудес». Помимо этого, телеведущему запретили пить горячительные напитки.

Ранее Якубович отметил 80-летие в элитном турецком отеле в Белеке. Неделя проживания там стоит 1,2 млн рублей.