Ходит в плавках и нежится на солнце: Якубович отметил 80-летие в турецком Белеке

сегодня в 14:13

Леонид Якубович отправился на отдых в Турцию на свое 80-летие

31 июля телеведущему Леониду Якубовичу исполнилось 80 лет. В честь этого родные подарили ему неделю отдыха в элитном турецком отеле за баснословную сумму, сообщает SHOT .

Леонид Аркадьевич вместе с женой и дочкой отправился в Белек. Они провели неделю в пятизвездочном отеле Gloria Golf Resort. На его территории располагаются спа-зона, гольф-площадка, бассейн, красивый пляж.

В этот же отель ранее приезжали с выступлениями Мари Краймбрери, Ольга Серябкина, Елка. Неделя проживания здесь обойдется гостям в 1,2 млн рублей.

Очевидцы заметили Якубовича на пляже. Телеведущий не стеснялся ходить в плавках и загорать.

