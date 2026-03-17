Якубович заявил, что не снимался в фильме «Скуф»

Леонид Якубович заявил, что не имеет никакого отношения к фильму «Скуф»

Народный артист России Леонид Якубович заявил, что не имеет отношения к фильму «Скуф», который сняли с проката на фоне резонанса вокруг блогера Александра Зубарева, сообщает «Абзац» .

Фильм «Скуф» режиссера Алексея Степанова с блогером Александром Зубаревым в главной роли сняли с проката после общественного резонанса из‑за высказываний стримера.

Имя Леонида Якубовича указано в списке актеров картины, а также было написано на тарелке, которую разбивают перед началом съемок. Однако сам артист опроверг участие в проекте.

«Я не снимался в этом фильме. Это вранье», — заявил он.

Директор артиста Табриз Шахиди отказался комментировать ситуацию. Представитель сообщил, что эта тема «вообще неинтересна».

Премьера «Скуфа» была намечена на 16 апреля. В Министерстве культуры уточнили, что заявлений на выдачу прокатного удостоверения на картину не поступало.

По сюжету Зубарев играет мужчину по имени Аркадий, который теряет интерес к жизни. После того как дочь не хочет приглашать его на свадьбу, герой решает измениться.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее заявил, что картина может потерпеть фиаско. Людмила Поргина также раскритиковала участие Зубарева, назвав его непрофессиональным актером.

