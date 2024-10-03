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Якс: неделя моды в Гватемале – популярное мероприятие в Центральной Америке

В 2014 году на неделе моды участвовали всего восемь местных дизайнеров, а в 2024 году, на Gvatemala Fashion Week были представлены уже 35 национальных дизайнеров и 15 международных, сказал журналистам ассоциированный директор Gvatemala Fashion Week Фернандо Якс.

Он рассказал, что Gvatemala Fashion Week появилась в 2014 году.

«Сейчас нам уже 10 лет», - уточнил Фернандо Якс.

Он также добавил, что неделя моды в Гватемале – одно из самых популярных мероприятий по всей Центральной Америке.

Якс заключил, что делегация из Гватемалы приехала в Москву, чтобы поделиться экспертизой, опытом, видением со своими российскими коллегами.