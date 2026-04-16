Я внутри народа: Боня прокомментировала слова Пескова о ее обращении к Путину

Плачущая блогерша Виктория Боня в футболке с флагом Турции поблагодарила пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в своих соцсетях. Чиновник сказал, что в Кремле видели ее видеообращение к главе государства.

Она поблагодарила зрителей за то, что те не прошли мимо. Также Боня сказала спасибо Пескову за ответ. Он отметил, что по ряду озвученных в видео вопросам идут работы.

Боня обратилась к иностранным агентам и западным СМИ, которые разбирали ее интервью. Она попросила «не приплетать» себя к ним.

«Я с народом, и я внутри народа», — отметила Боня.

Блогерша отметила, что «оно того стоило». Звезда считает, что не могла не использовать свой голос.

Ранее Боня записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем она сказала, что между обществом и лидером РФ появилась «огромная стена», которую «необходимо пробивать». Блогерша затронула ряд острых вопросов.

