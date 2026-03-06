«Я сам в шоке»: в Волгограде отменили концерты Лазарева из-за аварии на площадке

Волгоград остался без выступлений певца Сергея Лазарева. Концерты, запланированные на 6 и 7 марта в «Экспоцентре», были отменены в последний момент, рассказал сам артист.

По его словам, причиной стала авария, произошедшая во время монтажа и саундчека другого коллектива, который должен был выступать на этой же площадке днем ранее. Инцидент сделал невозможным проведение концертов.

«Это конечно ужасная информация, я не ожидал этого. Мы готовы ехать, весь коллектив, декорации, вся команда уже там. Я понимаю, что многие из вас получили билеты в подарок к 8 Марта. Кто-то ехал из других городов. Я сам в шоке», — поделился Лазарев в своем Telegram-канале.

Певец отметил, что рассматривалась возможность переноса концертов на другую площадку, но свободных залов, способных вместить всех зрителей, не нашлось. Сейчас артист старается перенести выступления на другие даты.

