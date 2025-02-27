«Я обескуражена»: Волочкова прокомментировала продажу масок с ее лицом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ей ничего не было известно о продаже на маркетплейсах полиуретановых масок, имитирующих ее голову и лицо. Звезда заявила, что попытки заработать на ее имени — это некрасиво, сообщает Газета.ru .

По словам балерины, ее никто не ставил в известность о том, что в интернете планируется организовать продажи масок с ее изображением. Волочкова считает, что это очень некрасиво, ведь если бы ее спросили и создали бы достойную маску, она, возможно, и не возражала бы. Звезда призналась, что это уже не первый случай в ее жизни, когда выпускаются и продаются вещи с ее изображением без какого-либо оповещения.

«На моем имени, которое я зарабатывала годами труда ежедневного, многочасового, многолетнего, какие-то ушлые люди просто считают возможным зарабатывать деньги себе, даже не поставив в известность человека. Что за маски, какое изображение, честно говоря, в первый раз от вас слышу, но я обескуражена этим, если честно», — возмутилась Волочкова.

Кроме масок с лицом балерины, на маркетплейсах можно приобрести изделия, изображающие других знаменитостей, таких как Валерий Меладзе, Михаил Шуфутинский и Юрий Шатунов. Особенно популярна маска телеведущего Леонида Якубовича. В отзывах покупатели делятся множеством фотографий, демонстрируя себя, детей и даже домашних питомцев в этих масках.

Ранее сама Волочкова опубликовала в социальных сетях видео, в котором ее спутник был в картонной маске с ее лицом.

«Дорогие мои, знаете, я всегда мечтала отдохнуть на Мальдивах сама с собой. И у меня получилось», — поделилась балерина.