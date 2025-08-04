«Я думала, это прикол»: Волочкова возмущена новыми отношениями Шаляпина

Волочкова — о новых отношениях Шаляпина: я не готова просто так его отдавать

Шоумен Прохор Шаляпин, как известно, недавно в рамках шоу «Свадьба вслепую» женился на кондитере Ольге Вашуриной. Формат передачи предполагает официальную регистрацию брака, после чего у пары есть неделя на принятие решения о совместном будущем. 7 дней прошло, и новоиспеченные супруги все еще вместе. Анастасия Волочкова выразила свое недовольство новым браком Шаляпина, заявив, что не намерена делить его с кем-либо. Общественная Служба Новостей попыталась разобраться в причинах ревности балерины.

Волочкова подчеркнула, что считает себя единственной и неповторимой избранницей Шаляпина.

«Я вообще не понимаю, что это за шуры-муры новые! Мы столько лет дружим, общаемся близко, любим друг друга, у нас была даже влюбленность, у меня к нему до сих пор остались чувства. Да, мы вряд ли будем вместе как пара, но я его обожаю как друга и не готова просто так отдавать», — отметила она.

Волочкова также добавила, что не одобряет выбор Шаляпина и возмущена тем, что он не поставил ее в известность о своем решении жениться.

«Я ведь думала, что это очередной прикол в рамках какого-то шоу, но, судя по всему, все гораздо серьезнее», — посетовала балерина.

Волочкова заявила, что глубоко оскорблена и не намерена общаться с Прохором до тех пор, пока он не принесет ей свои извинения.