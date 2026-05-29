Известные петербуржцы назвали любимые места детства

Ко Дню рождения Петербурга известные жители города рассказали о местах, с которыми связаны их детство и важные события жизни, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Председатель Заксобрания Александр Бельский вспомнил школьные годы и двор на улице Чайковского, где играл в футбол и участвовал в турнире «Кожаный мяч». «Помню, как крепко держал отца за руку, когда мы впервые шли на «Петровский». Именно тогда, под крылом родного города, родилась моя любовь к «Зениту»», — отметил он.

Уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова рассказала, что в детстве родители потеряли ее в Летнем саду. «Вот, могло бы и не быть Светы Агапитовой!» — процитировала она слова матери.

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь назвал местом силы Петроградскую сторону. Ректор Академии художеств Семен Михайловский вспомнил, как впервые увидел здание на Университетской набережной и решил поступать именно туда.

Актер Федор Федотов признался в любви к Моховой улице и Российскому государственному институту сценических искусств. Иерей Илия Макаров отметил церковь Смоленской иконы Божией Матери, где проходило его духовное становление.

Писательница Ася Лавринович выделила Заячий остров, дирижер Михаил Голиков — Дворцовую площадь, директор НИИ имени Джанелидзе Вадим Мануковский — Крестовский остров и Артиллерийский музей.

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов вспомнил Лиговку и Волковское кладбище, а депутат Госдумы Елена Цунаева — первую прогулку по Невскому проспекту 9 мая 1990 года.

