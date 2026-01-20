Измены и одержимость: Ирина Аллегрова отмечает 74-летие

Во вторник певица Ирина Аллегрова празднует свое 74-летие, она со времен пандемии Covid-19 практически не выступает на сцене, но поклонники про нее помнят, сообщает StarHit .

Артистка все еще находится в периоде раздумий, не хочет показываться большой публике. Летом 2024 года на фестивале «Новая волна» она призналась коллегам, что хочет завершить карьеру, но затем еще раз выступила на юбилее Игоря Крутого. В октябре прошлого года Аллегрова снялась в клипе на новую песню.

Певица четыре раза была замужем, воспитала дочь, также у нее вырос внук. Все ее браки закончились разводами, а любимый мужчина разочаровал, сел в тюрьму, а потом скончался. Также певица сказала, что она благодарна каждому супругу, научившему ее «прощать, перешагивать и идти дальше».

Первый брак с баскетболистом Георгием Таировым пролился недолго и подарил супругам дочь Лалу. Из-за частых ссор развод оказался неминуемым. Со вторым мужем Владимиром Блехером артистку связал служебный роман, но она больше думала о сцене. Когда мужчину посадили в тюрьму за незаконные валютные операции, она решила развестись, чтобы не загубить свою карьеру.

Затем Ирина Аллегрова вышла замуж за Владимира Дубовицкого, сделавшего из нее настоящую звезду. Расстались они из-за слухов о неверности мужа. Обманутая артистка настояла на расставании. Были слухи, что супруга из семьи увела певица Татьяна Овсиенко, но последняя пояснила, что стала встречаться с Дубовицким после его расставания с женой.

В 1993 году в коллектив к Ирине Аллегровой пришел новый танцор Игорь Капуста. Певица сразу и очень сильно влюбилась в него. Говорили, что ей пришлось отбить любимого у девушки и сделала она это очень быстро. Она уговорила возлюбленного обвенчаться и была очень счастлива. Однако в итоге с четвертым мужем она тоже рассталась. Капуста говорил, что союз разрушила дочь Аллегровой: якобы из-за зависти к счастью матери. По второй версии, виной стала любвеобильность мужа, который был на 9 лет младше артистки. Сестра Капусты утверждала, что певица прилюдно унижала супруга и много выпивала, чего тот не переваривал.

Карьера у танцора не сложилась. Его вскоре поймали с 2 кг наркотиков. Из тюрьмы он вышел с диагнозом — хроническая обструктивная болезнь легких в тяжелой стадии. Вскоре мужчина скончался.

Сейчас Аллегрова живет в загородном доме. Она проводит время с родными людьми — дочерью Лалой и внуком Александром.

