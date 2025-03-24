Изделия подмосковных НХП представлены в универмаге выставки «Россия»

Международная выставка-форум «Россия», которая с успехом прошла с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года на ВДНХ в Москве, продолжает свою работу на территории «Экспоцентра» на Красной Пресне. В универмаге, который открыт в рамках Национального центра, представлена продукция всемирно известных народных художественных промыслов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Универмаг Национального центра — это уникальное пространство, созданное для знакомства жителей и гостей страны с лучшими региональными брендами и народными художественными промыслами из разных уголков России. От Подмосковья представлены Гжель, дулевский фарфор, жостовские подносы, федоскинская лаковая миниатюра и богородская деревянная игрушка. Изделия этих производителей, имеющих многовековую историю, известны не только в России, но и далеко за ее пределами и неизменно пользуются большой популярностью.

Гжель считают родиной российской керамики. Издавна Гжель славилась своими глинами, которые изначально использовали для аптечных целей, как самые чистые, а затем из них начали производить посуду. С 1829 года и по наше время здесь создают изделия для домашнего уюта и интерьера, а сине-белые узоры бренда Гжель обрели поистине мировую известность. На сегодняшний день на территории бытования старинного промысла работает 5 предприятий, производящих продукцию гжельской керамики. Это не только классические изделия, но и современные дизайнерские коллекции. На каждом заводе работает музей, где гостей знакомят с промыслом, историей и лучшими образцами изделий.

Дулевский фарфоровый завод был основан в 1832 году и на сегодняшний день это крупнейшее российское предприятие по производству посуды, скульптурных и сувенирно-подарочных изделий из фаянса и фарфора. Владельцы не скупились на внедрение высоких по своим временам технологий, закупая их во Франции, поэтому с начала своей работы завод являлся самым передовым по оснащению и оборудованию предприятием. К работе привлекались известные художники, например, Михаил Врубель, чьи творческие идеи и порывы поощрялись, поэтому дулевский фарфор занимал первые места на российских и международных выставках. В 1902 году завод был включен в почетный список поставщиков Двора его Императорского Величества. Слава дулевских сервизов ушла далеко за пределы страны. Банкетный сервиз из 1 210 предметов приобрел даже президент США Франклин Рузвельт. С тех времен ничего не поменялось, на заводе так же производят изделия необычайной красоты и тонкости работы. При заводе работает музей с обширной коллекцией фарфора и историями про основателей и владельцев предприятия.

Жостовская фабрика декоративной росписи существует с 1825 года и насчитывает двухвековую историю. Изначально она принадлежала братьям Вишняковым и занималась изготовлением и росписью подносов из жести, сухарниц, поддонов, шкатулок из папье-маше, портсигаров, чайниц, альбомов. В жостовский поднос вложено вдохновение лучших мастеров народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые традиции и преемственность. В ассортименте фабрики не только классические подносы, но и авторские изделия для интерьера. Известные дизайнеры с большим вдохновением используют жостовскую роспись в своих коллекциях. При фабрике действует единственный в мире музей картин на металле, где посетителей знакомят с историей промысла от основания до наших дней, а еще там можно посетить мастер-класс и создать свой шедевр.

В селе Федоскино уже более 200 лет существует народный художественный промысел — лаковая миниатюра, характерной особенностью которой является многослойная живопись масляными красками на черной лаковой основе. Мировую известность вначале табакерки, а затем шкатулки фабрики Лукутиных заслужили еще в XIX веке. В XX веке Федоскинская артель живописцев, преобразованная в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи, поставляла свои изделия в 18 стран мира, была участником и победителем всевозможных российских и международных выставок. В настоящее время АО «Федоскино» является правопреемником и продолжателем традиций уникального вида изобразительного искусства. На предприятии работает музей, где проходят экскурсии по производству. Гостям показывают весь процесс создания авторских произведений искусства от идеи до финального мазка.

Богородская игрушка считается первой деревянной игрушкой на Руси. По преданию в XV веке женщина для своей дочки вырезала из небольшого куска дерева куколку и назвали её Аука. Как-то раз отец взял дочку на базар, где ее куклу увидел купец и его заинтересовала Аука. Вскоре он разыскал мастерицу и попросил ее вырезать еще похожих игрушек. Так в этих местах зародился промысел резьбы по дереву и ушел в народ. Богородская игрушка со временем появилась в каждом доме, например, А. С. Пушкин, по воспоминаниям, в детстве очень любил играть с подвижными курочками и медведями. Мастера по изготовлению игрушек в 1913 году объединились в артель «Богородский резчик». Тогда же была открыта профессионально-техническая школа, где готовили кадры для работы с деревом. В 1960 году, в канун 300-летия зарождения народного промысла, артель была преобразована в фабрику и, помимо изготовления резных игрушек и скульптур, на предприятии в сотрудничестве с Троице-Сергиевой лаврой возрождается иконостасная резьба. В музейном комплексе при Богородской фабрике можно познакомится с историей промысла, коллекцией игрушек и даже попробовать себя в роли резчика и писца на мастер-классе.

Изделия подмосковных НХП и товары других производителей можно посмотреть и приобрести как в самом Национальном центре «Россия», так и на их сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.