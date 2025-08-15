Из учителя в мужа: Марина Зудина рассказала, как начала отношения с Табаковым

Как отметила Зудина, она никогда не могла подумала о том, что с учителем в скором времени у нее будет брак и дети. Вокруг нее было много ровесников, и она сама была влюбчивая. Марина предположила, что это может быть чем-то кармическим.

«Короче, после первого курса я поехала отдыхать. Лежала на пляже: жарко, и солнце такое яркое, что круги темные перед глазами. И у меня вдруг осознание: „У нас будет роман“. Ну и все», — отметила артистка.

Тем не менее, она рассказала о том, что эти мысли не напугали ее, она просто подумала о том, что это странно и пыталась понять к чему это может быть. Более того, влюбленность на тот момент у нее уже была, и не только у нее. Потом когда Зудина вернулась в Москву, к ней пришло озарение, и она подумала о том, что признается в любви как Татьяна. Еще позднее все сложилось обоюдно.