Из учителя в мужа: Марина Зудина рассказала, как начала отношения с Табаковым
Фото - © РИА Новости, Пелагия Тихонова
17 августа великому артисту и театральному строителю Олегу Табакову исполнилось бы 90 лет. Женщина, которая до последнего была рядом, актриса Марина Зудина рассказала, как учитель стал мужем, сообщает сайт MK.Ru.
Как отметила Зудина, она никогда не могла подумала о том, что с учителем в скором времени у нее будет брак и дети. Вокруг нее было много ровесников, и она сама была влюбчивая. Марина предположила, что это может быть чем-то кармическим.
«Короче, после первого курса я поехала отдыхать. Лежала на пляже: жарко, и солнце такое яркое, что круги темные перед глазами. И у меня вдруг осознание: „У нас будет роман“. Ну и все», — отметила артистка.
Тем не менее, она рассказала о том, что эти мысли не напугали ее, она просто подумала о том, что это странно и пыталась понять к чему это может быть. Более того, влюбленность на тот момент у нее уже была, и не только у нее. Потом когда Зудина вернулась в Москву, к ней пришло озарение, и она подумала о том, что признается в любви как Татьяна. Еще позднее все сложилось обоюдно.