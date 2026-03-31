Иван Пачин заявил, что слово «аттракцион» неуместно в театре

Режиссер Иван Пачин объяснил, почему обратился к истории Буратино и каким видит новый спектакль «Золотой ключик, или В поисках счастья» в театре имени Веры Комиссаржевской, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Пачин рассказал, что вместе с драматургом Полиной Коротыч сосредоточился на теме поиска счастья. По его словам, сегодня этот мотив особенно актуален. Режиссер подчеркнул, что герои проходят путь, на котором могут обрести счастье сами и принести его другим.

Он отметил, что не стремился спорить с советской экранизацией. «Мы старались сделать это свежо и современно», — рассказал Пачин. По его словам, для команды было важно «прикоснуться» к классике и предложить собственное прочтение.

Особое значение режиссер придает миссии театра. «Мне кажется, смысл того дела, которым я занимаюсь, заключается в том, чтобы влюблять людей в театр», — сообщил он. Пачин добавил, что хочет, чтобы дети после спектакля задумались о творческой профессии.

Режиссер также подчеркнул, что не воспринимает постановку как «визуальный аттракцион». Над оформлением работала художник Ольга Галицкая, с которой он выпустил более двадцати спектаклей. В музыке, созданной Ренатом Шавалиевым и Алексеем Ворошенем, Пачин видит способ прямого эмоционального воздействия на зрителя.

Говоря о театре Комиссаржевской, режиссер напомнил о его истории, связанной с блокадным временем, и отметил уважение коллектива к традициям при открытости к новым формам.

