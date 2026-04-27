Иван Бессонов выступит 7 мая в музее Чайковского в Подмосковье

Концерт «Приношение», посвященный дню рождения Петра Чайковского, пройдет 7 мая в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике композитора в Подмосковье. Перед зрителями выступит пианист Иван Бессонов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе вечера — лирическая минорная музыка великих классиков. В первом отделении прозвучат произведения Петра Чайковского, Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. Во второй части концерта исполнят сочинения Феликса Мендельсона, Мориса Равеля и Фредерика Шопена.

На сцене выступит один из ярких молодых российских пианистов, победитель международного конкурса молодых музыкантов «Евровидение-2018» Иван Бессонов. Музыкант также известен как композитор и автор музыки к фильмам. Он дает сольные концерты в России и за рубежом, сотрудничает с дирижерами Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым и Александром Сладковским.

Начало концерта — в 18:00. Возрастное ограничение 6+. Организаторы отмечают, что в программе возможны изменения. Подробная информация и билеты размещены на официальном сайте музея-заповедника.

