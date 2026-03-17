IV театральный фестиваль «Театр на куличках» пройдет в Раменском округе

Организаторы — ДК «Победа» и театр-студия «МАСКИ» подготовили насыщенную программу, которая будет интересна и зрителям, и тем, кто сам мечтает выйти на сцену, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В течение двух дней гости смогут бесплатно увидеть постановки классической драмы, комедии, музыкальных и поэтических спектаклей. Особенностью этого года станет выступление московского иммерсивного театра.

Профессиональные педагоги проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению. Занятие по вокалу проведет Елена Моисеева — преподаватель училища имени Щукина и ГИТИСа. Это редкая возможность получить знания от мастеров такого уровня.

Площадки фестиваля будут принимать гостей в субботу и воскресенье 4 и 5 апреля с 11:00 до 22:00. Приглашаем всех желающих провести время в творческой атмосфере.

п. Удельная, улица Солнечная, дом 35, ДК «Победа». Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.