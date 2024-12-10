Итоговый волонтерский форум-2024 стартовал в Мытищах

На форуме подводят итоги добровольческой деятельности за год, награждают самых активных участников движения.

В то же время, это место встречи единомышленников, готовых обменяться опытом, идеями и зарядиться энергией для новых свершений.

Форум проходит в течение двух дней и вмещает в себя насыщенную образовательную и культурную программу — тренинги, конкурсы, развлекательные мероприятия и обучающие сессии.

Участников ждут встречи со спикерами федерального уровня и известными артистами. Этот форум стал важным этапом в развитии добровольческого движения Московской области. Он не только укрепил связи между волонтtрами, но и дал им новые знания и вдохновение для продолжения своей важной и нужной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.