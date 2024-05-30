Итоговое выступление танцоров Детской школы искусств прошло в Лосино-Петровском

Результаты работы за прошедший учебный год показали танцоры Детской школы искусств в Лосино-Петровском в ходе отчетного концерта. Он прошел в Доме культуры поселка Биокомбината.

«Конечно, это всегда очень волнительно, потому что, пожалуй, это итог нашей работы. И по этому концерту видно, получилось или не получилось. Думаю, что сегодня все получилось у нас. Участие принимали абсолютно все, от мала до велика. Вплоть от подготовительных классов до самых старших выпускных были на этой сцене», — сказала заведующая театральным и хореографическим отделом школы искусств Анастасия Семерникова.

Поддержали танцоров эстрадно-вокальный и театральный отделы, малыши из группы раннего эстетического развития. Родители, переживающие за первое выступление своих детей на большой сцене, поделились своими эмоциями.

«Однажды мне очень понравилась одна фраза, что талант ребенка взрастает, как два крыла, благодаря маме и благодаря хорошему педагогу. Здесь мы увидели большое количество юных дарований, очень талантливых деток, которые только начинают понемножечку свои таланты выпускать в жизнь. Это вызывает огромное ощущение гордости. Очень приятно видеть своего ребенка, как он маленькими-маленькими шажочками начинает выступать на большой сцене. Конечно, я была просто в восторге», — говорит мама одной из участниц Яна Сладкова.

Завершилось праздничное мероприятие поздравлением выпускного класса с окончанием обучения в Детской школе искусств. Бурными аплодисментами наградили зрители участников концерта и выпускников.

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