Историко-художественный музей Шелкова 7 мая проведет программы ко Дню Победы

Щелковский историко-художественный музей 7 мая приглашает на программы в преддверии Дня Победы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Щелкова.

7 мая в 18:00 всех желающих приглашают на театрально-концертную постановку «Надежды маленький оркестрик…».

Эта постановка — возможность взглянуть на жизнь человека, чьи юношеские годы пришлись на Великую Отечественную войну. Вместе с посетителями вспомнят стихи и песни и постараются понять, как война повлияла на его жизнь, творчество, отношения с людьми. Билеты уже можно приобрести в кассе музея.

7 и 8 мая постоянные экспозиции музея будут бесплатными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.