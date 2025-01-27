История всей страны: эксперт рассказала о подготовке выставки к годовщине блокады

Член Общественной палаты России Елена Малышева заявила, что при подготовке мероприятий к 81-й годовщине блокады Ленинграда организаторы ставят главный акцент на том, что эти печальные события — история всей страны, а не отдельного города, сообщает газета «Петербургский дневник».

«В этот же день будет открыта выставка, в методологической основе которой — ключевые точки памяти о блокаде как о геноциде. Очень важно, что на экспозиции будут представлены фотографии из разных регионов: из Ярославля, Сибири, Перми… В годы блокады вся страна помогала Ленинграду. Выставку можно увидеть на нашем сайте», — сказала эксперт.

Кроме того, у Главного штаба, у исторического парка «Россия-моя история» и на Пискаревском мемориале в Петербурге появилась экспозиция о блокаде, которую перенесли из здания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Инициаторами этой выставки ранее выступили министерство иностранных дел РФ и российская миссия в Совбезе ООН.