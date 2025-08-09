Исторические вывески с гравировкой нашли на здании в столице

Специалисты в ходе ремонта фасадов памятника архитектуры «Меблированные комнаты „Петергоф“» на улице Воздвиженке в столице обнаружили исторические вывески с гравировкой, сообщается на сайте mos.ru .

Проведен ремонт пятиэтажного здания в стиле эклектики, которое находится на углу улиц Воздвиженки и Моховой. Оно имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Дом возвели по проекту архитекторов Василия Шауба, Павла Зыкова и Александра Попова. Первые упоминания о владении зданием датируются ХVII веком.

«Его основной акцент — угловой эркер, завершающийся башенкой с куполом, устремленной в небо. Именно в этом доме когда-то снимал квартиру Максим Горький, и именно здесь художник Валентин Серов рисовал свой знаменитый портрет писателя», — сказал глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что работы по ремонту стартовали в 2024 году и сейчас закончены.

По словам Емельянова, вывески обнаружили на главном фасаде на Моховой улице. Они сделаны с гравировкой по натуральному камню. Находка представляет собой мраморные закладные доски, которые, скорее всего, относятся к периоду 1898 года, когда это здание перестраивали под нужды страхового общества. Вывески сохранили, их планируется отреставрировать.

Во время работ реставраторы расчистили фасад дома, потом окрасили тянутый и лепной декор, привели в порядок цокольную облицовку, сделанную из гранита.