«Искажение истории»: Герой России осудил ремейки фильмов о ВОВ

Герой Российской Федерации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что ремейки советских кинокартин, посвященных Великой Отечественной войне, можно считать искажением истории и бессмысленной тратой времени, сообщает NEWS.ru .

«Те, кто занимается плагиатом, созданием так называемых ремейков, — это от недостаточного умственного развития, когда ничего своего не может придумать, начинает коверкать придуманное классиками, талантливыми людьми. Ремейки, как правило, не лучше, а только искажают. На них попусту тратят деньги и время зрителей», — сказал офицер.

По его словам, такие фильмы лучше уже не снимешь. Создатели сейчас только пытаются заработать себе таким образом имя, но в итоге получается плагиат.

Ранее народная артистка России Светлана Дружинина заявила, что «Летят журавли» нельзя переснимать, то же касается и «Баллады о солдате».