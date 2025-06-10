Иск Бальдони на 400 млн долларов против Лайвли и Рейнольдса отклонили в США

В американском суде завершилось рассмотрение дела, инициированного популярным актером и режиссером Джастином Бальдони. Он подал иск о клевете против актрисы Блейк Лайвли и ее мужа — актера Райана Рейнольдса. Суд не удовлетворил требования Бальдони, связанные с обвинениями в клевете по поводу сексуальных домогательств, сообщает «Царьград» со ссылкой на Variety.

В начале 2025 года Бальдони обратился в судебные органы с иском против Лайвли и Рейнольдса, требуя возмещения ущерба в размере свыше 400 млн долларов за предполагаемую клевету.

«Судья отклонил иск Джастина Бальдони о клевете на 400 млн долларов против Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса в понедельник, постановив, что ее обвинения в сексуальных домогательствах были защищены законом и, следовательно, не подлежали судебному преследованию», — пишет Variety.

По данным издания, в иске фигурировали также обвинения в вымогательстве и иные претензии. Однако судья принял решение предоставить Бальдони возможность внести изменения в иск и подать повторно жалобы о вмешательстве в контракты. Отдельное судебное разбирательство по иску Лайвли против Бальдони назначено на март 2026 года.

В конце декабря 2024 года издание TMZ сообщило о подаче Лайвли иска против Бальдони, в котором она обвинила его в домогательствах и попытке дискредитации в связи с работой над фильмом «Все закончится на нас». Адвокат режиссера назвал иск актрисы «возмутительным и ложным», отметив, что его цель — нанесение вреда репутации его подзащитного.