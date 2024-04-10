Ирина Шейк снялась в бюстгальтере российской компании Gloria Jeans
Фото - © Модель Ирина Шейк/РИА Новости
Супермодель Ирина Шейк стала лицом российского бренда молодежной одежды Gloria Jeans. Знаменитость представила новую коллекцию компании, фото опубликованы на официальном сайте, сообщает Газета.ru.
На одном из снимков российская модель одета в белый бюстгальтер, который стилисты дополнили объемным черным бомбером, серой толстовкой на молнии и джинсами. Волосы Шейк распущены, а визажисты создали на ее лице естественный макияж. Она позировала, стоя на улице.
На днях звезда поделилась фотографией, сделанной в ее школьные годы. На снимке Шейк позировала, сидя за партой, держа в руках букварь.
Шейк родилась в семье шахтера и учителя музыки в Еманжелинске (Челябинская область). Окончив школу, будущая модель поступила в университет в Челябинск, где затем устроилась на работу в модельное агентство. В 2004 году она победила на местном конкурсе красоты, где на нее обратил внимание скаут Гия Джикидже.
Он предложил россиянке стать профессиональной моделью, после чего Шейк начала работать за рубежом.