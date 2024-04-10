Ирина Шейк снялась в бюстгальтере российской компании Gloria Jeans

На одном из снимков российская модель одета в белый бюстгальтер, который стилисты дополнили объемным черным бомбером, серой толстовкой на молнии и джинсами. Волосы Шейк распущены, а визажисты создали на ее лице естественный макияж. Она позировала, стоя на улице.

На днях звезда поделилась фотографией, сделанной в ее школьные годы. На снимке Шейк позировала, сидя за партой, держа в руках букварь.

Шейк родилась в семье шахтера и учителя музыки в Еманжелинске (Челябинская область). Окончив школу, будущая модель поступила в университет в Челябинск, где затем устроилась на работу в модельное агентство. В 2004 году она победила на местном конкурсе красоты, где на нее обратил внимание скаут Гия Джикидже.

Он предложил россиянке стать профессиональной моделью, после чего Шейк начала работать за рубежом.