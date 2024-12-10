Интерактивный спектакль «Там, где водятся новогодние елки» покажут в Ступине

Интерактивный спектакль «Там, где водятся новогодние елки» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» покажут 14 декабря на сцене Ступинского театра юного артиста. Дети отправятся в путешествие в сказочную страну Зоозерье, где зарождаются новогодние чудеса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это история про то, как молодой человек, который не любит зиму, оказывается в волшебном городе, где встречает друзей, учится верить в чудеса и знакомится с Дедом Морозом», — рассказывает автор и режиссер спектакля Борис Фиш.

Юных зрителей вместе с друзьями Тиком и Таком, кукольными персонажами ждут волшебные приключения, цель которых — помочь главному герою Полю поверить в зимнюю сказку. На пути их ждут: встреча с летающим китом, серым волком и сказочными троллями.

По словам артистов, спектакль создан с учетом интересов маленьких зрителей и содержит много интерактива.

«Дети смогут не просто наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать в действии», — уточняют они.

Спектакль «Там, где водятся новогодние елки» даст возможность окунуться в атмосферу волшебства и чудес, поверить в сказку и зарядиться новогодним настроением.

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