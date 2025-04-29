Иностранных участников Открытого диалога впечатлила культурная программа

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Сочетание деловой и культурной программы Открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» поразило иностранных участников мероприятия. Зрители погрузились в мир русской культуры и остались под сильным впечатлением, сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

В финале первого дня участники Открытого диалога смогли насладиться мультижанровым спектаклем «Дягилев. Навсегда». Гости были в восторге от самых известных и ярких балетных и оперных номеров, которые прославили театральную антрепризу Сергея Дягилева.

По словам иностранных участников, спектакль впечатлил и тронул их до глубины души.

«Я считаю это представление очень важным. Оно позволяет продемонстрировать всему миру богатое культурное наследие России», — сказал один из иностранных участников Открытого диалога.

Также гости поблагодарили организаторов мероприятия, которые позаботились не только о деловой программе форума, но и о душевном состоянии участников. Благодаря представлению они смогли расслабиться и зарядиться энергией.

Масштабный международный Открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходит в НЦ «Россия» с 28 по 30 апреля. Участники мероприятия обсуждают будущее мировой экономики.