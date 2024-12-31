Илон Маск неожиданно сменил имя на Кекиус Максимус

Илон Маск изменил имя в соцсети Х на Кекиус Максимус

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск неожиданно решил переименовать себя в соцсети Х, сделав отсылку к популярной криптовалюте. Теперь американского предпринимателя в в личном аккаунте зовут Кекиус Максимум, сообщает РИА Новости со ссылкой на Х.

Milady Meme Coin — это цифровая монета, которая объединяет в себе элементы древнеримской культуры и знаменитого мема с лягушкой Пепе. Часть нового никнейма миллиардера перекликается с именем центрального персонажа известной киноленты «Гладиатор».

Маск также обновил свою профильную фотографию, выбрав изображение мема-лягушонка, облаченного в доспехи римского воина и сжимающего геймпад.

Пользователи Сети считают, что таким образом владелец платформы X продемонстрировал свой интерес как к современной культуре криптовалют, так и к классическим историческим отсылкам, объединив их в своем новом виртуальном образе.

Стоимость криптовалюты Milady Meme Coin продемонстрировала колоссальный рост, превысивший 12000%, после того как Илон Маск упомянул ее в своем посте на платформе X в середине 2023 года.

Ранее Маск в соцсетях поделился своим представлением о том, как следует управлять людьми на Марсе. Он считает, что на красной планете должна быть прямая демократия.