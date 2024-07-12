ИИ создал хит, ставший гимном активных долголетов в Подмосковье

Искусственный интеллект (ИИ) создал композицию, которая стала гимном участников проекта «Активное долголетие» в Московской области. Это стало отличным подарком к юбилею движения, сообщает Regions со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития Подмосковья.

В этом году «Активному долголетию» исполнится 5 лет. В региональном министерстве отметили, что за это время к проекту присоединилось 400 000 активных долгожителей.

«Мы постоянно удивляем наших долголетов, а они удивляют всех нас. Лето для бабушек и дедушек — это теперь не грядки, а сапы, прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре», — рассказали в правительстве Московской области.

Ранее долголеты из Котельников поучаствовали в фестивале по сапсерфингу. Самому старшему из участников было 64 года.