Активные долголеты из Котельников приняли участие в фестивале по сапсерфингу

Участники «Активного долголетия» из Котельников приняли участие в фестивале по сапсерфингу. Организаторы приняли на фестиваль участников из 8 городских округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Сапсерфинг не только дарит позитивные эмоции, но и полезен для здоровья. Такие сплавы развивают работу балансирующих мышц, расслабляют, дарят ощущения спокойствия, умиротворения, помогают бороться со стрессом. Этот вид спорта точно станет одним из традиционных для участников «Активного долголетия».

«Нас очень душевно приняли, заботливо к нам отнеслись, провели инструктаж, несколько раз в течении дня накормили, вода и чай всегда были в доступности. Мы сплавлялись 6 км, думали не выдержим! А оказалось, что эта водная прогулка принесла нам максимум наслаждения! Мы очень благодарны организаторам фестиваля!» — поделились мнением спортивные и активные «серебряные» жители.

Приняли участие 2 человека, самому старшему из которых 64 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.