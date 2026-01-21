ИИ подсчитал более 1,1 млн посетителей культурных мероприятий в Подмосковье в 2025 году

Искусственный интеллект в 2025 году обработал свыше 270 тысяч фотографий и определил, что культурные мероприятия в Подмосковье посетили более 1,1 млн человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье для подсчета посетителей парков и библиотек используется искусственный интеллект. В 2025 году система проанализировала более 270 тысяч фотографий с мероприятий и зафиксировала свыше 1,1 млн гостей.

ИИ анализировал снимки, определял количество посетителей и формировал подробные отчеты. Благодаря внедрению этой технологии удалось сэкономить до 10 тысяч часов рабочего времени в год, скорректировать расписания мероприятий и повысить эффективность работы более 1 тысячи культурных площадок региона.

Познакомиться с ИИ-практиками Московской области можно на портале «Цифровой регион». Разработка и внедрение подобных технологий соответствует целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.