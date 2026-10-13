«ИИ палится сразу»: фанаты не узнали Тимати в новой «голой» фотосессии

Российский рэпер и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) поделился в социальных сетях серией кадров из новой «голой» фотосессии с обнаженным торсом. Он сопроводил публикацию ироничной подписью: «Хотелось бы похудеть, но нет такой возможности».

На опубликованных снимках артист позирует с голым торсом. Он продемонстрировал массивную мускулатуру, рельефный пресс и многочисленные татуировки, покрывающие руки, грудь, живот.

Образ дополняют узкие солнцезащитные очки в темной оправе, цепи с крупным крестом на шее и кольцо на пальце. На некоторых кадрах исполнитель запечатлен в профиль и полуоборот, акцентируя внимание на бицепсах и спортивном телосложении.

Кадры вызвали неоднозначную реакцию интернет-пользователей. Пока одни подписчики восхитились физической подготовкой музыканта, назвав его форму эталонной, другие заподозрили артиста в злоупотреблении современными цифровыми технологиями. В комментариях появились заявления о том, что гипертрофированный рельеф и текстура тела имеют явные признаки генерации искусственным интеллектом.

«ИИ палится сразу», — написали пользователи.

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