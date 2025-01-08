ИИ научился копировать личности реальных людей: почему это полезно

Специалисты Стэнфорда совместно с Google поставили успешный эксперимент по копированию личностей реальных людей. Им удалось создать свыше 1 тысячи виртуальных двойников участников эксперимента при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ) и найти этому полезное применение в жизни, сообщает «Секрет фирмы» .

Для создания точной копии личности достаточно было всего пары часов диалога между ИИ и человеком. За это время система успешно анализирует поведенческие паттерны и особенности характера собеседника, после чего достоверно их воспроизводит.

Хотя идея цифрового клонирования личности может показаться пугающей, эксперты подчеркивают ее практическую ценность. Такие виртуальные копии могут стать незаменимым инструментом для проведения социальных исследований и моделирования различных жизненных сценариев, открывая новые горизонты для научного познания.

Ученые обнаружили поразительное сходство между реакциями искусственного интеллекта и человека. В ходе исследования были проведены идентичные тестирования как для людей, так и для их цифровых двойников. Участники выполняли комплекс заданий, включающий психологические тесты, опросники и задачи на логику.

Результаты оказались впечатляющими: в 85% случаев цифровые копии давали идентичные ответы с оригиналами даже спустя 14 дней повторного тестирования. Это открытие может произвести революцию в области социального прогнозирования. Теперь появилась возможность использовать ИИ-симуляции для предварительной оценки общественной реакции на различные события и моделирования поведения людей в разных ситуациях.

Существует и риск злоупотребления возможностями искусственного интеллекта: исследователи обеспокоены тем, что преступники могут применять эту технологию для создания психологических профилей потенциальных жертв с целью обмана.