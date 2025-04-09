Игре на укулеле обучают в детской школе искусств им Голубкиной в Зарайске

В детской школе искусств имени Голубкиной в Зарайске стартовали занятия по обучению игре на укулеле, гавайской гитаре, которая становится все более популярной среди юных музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый класс был создан специально для дошкольников, что позволяет детям познакомиться с музыкой в раннем возрасте и развивать свои творческие способности.

«В этом году открылась интересная группа для дошкольников. Они уже хотят стать артистами и играть на гитаре. Ручки у них пока маленькие, поэтому мы решили создать группу обучения игре на укулеле», — рассказала директор школы искусств имени Голубкиной Олеся Масакова.

Compact и легкий укулеле идеально подходит для маленьких детей, что делает обучение доступным и увлекательным. Занятия проводит опытный педагог Анастасия Уткина, которая адаптирует программу обучения специально для юных учеников. Дети знакомятся с основами музыкальной грамоты, развивают мелкую моторику и координацию движений. Также они учатся слышать ритм и мелодию, что является важным аспектом музыкального образования.

«Программа уроков включает элементы игрового обучения, чтобы детям было интересно и увлекательно. Через музыку и игру ребята познают мир, развивают творческие способности и воображение», — поделилась Анастасия Уткина.

Таким образом, занятия на укулеле в детской школе искусств имени Голубкиной не только помогают детям освоить музыкальные навыки, но и способствуют их гармоничному развитию, формируя любовь к музыке с раннего возраста.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.