Игорь Баринов: среди молодежи становится трендом разговор на духовные темы

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов рассказал, что разговоры на важные государственные и духовные темы стали популярны среди российской молодежи и даже превратились в некий тренд, сообщает Telegram-канал «Дом народов России» .

Баринов выступил с приветственным словом на открытии ежегодного патриотического форума «Разные судьбы — Победа одна». Он отметил, что молодое поколение россиян все чаще стало разговаривать на важные государственные и духовные темы.

По его словам, молодежь обсуждает связь поколений, историческая память, патриотизм и традиционные ценности.

Ежегодный патриотический форум «Разные судьбы — Победа одна» открылся в пятницу в Сочи. Участники события будут обсуждать историческую память и преемственность поколений. Также форум дал старт циклу мероприятий Международного проекта по сохранению исторической памяти «СВОИ».

