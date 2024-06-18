Иэн Маккелен попал в больницу после спектакля
Актера Маккелена госпитализировали из-за травмы во время представления
85-летнего британского актера Иэна Маккелена госпитализировали из-за полученной во время представления травмы, пишет ТАСС со ссылкой на Sky News.
Актер подвернул ногу и упал. Ему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу.
Спектакль «Игроки-короли». где был задействован Маккелен, пришлось прервать, сообщает издание.
Актер играл Гендальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца», множественных постановках и кинокартинах, посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за заслуги в области театрального искусства.