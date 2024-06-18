Иэн Маккелен попал в больницу после спектакля

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Актера Маккелена госпитализировали из-за травмы во время представления

85-летнего британского актера Иэна Маккелена госпитализировали из-за полученной во время представления травмы, пишет ТАСС со ссылкой на Sky News.

Актер подвернул ногу и упал. Ему вызвали скорую помощь и отвезли в больницу.

Спектакль «Игроки-короли». где был задействован Маккелен, пришлось прервать, сообщает издание.

Актер играл Гендальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца», множественных постановках и кинокартинах, посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за заслуги в области театрального искусства.